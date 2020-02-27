Войчех Щенсны: «Не думаю, что «Ювентусу» не хватило внимания в обороне»

Голкипер «Ювентуса» Войчех Щенсны после поражения от «Лиона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что у команды был неправильный подход в первой половине. По его мнению, второй тайм внушает позитив перед ответной встречей.

— Мы хорошо отреагировали во втором тайме, и я думаю, что это позитивный знак перед ответным матчем, - цитирует пресс-служба УЕФА Щенсны. - Не думаю, что нам не хватало внимания в защите, у нас просто был неправильный подход в первом тайме, но не знаю почему.