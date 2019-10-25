Голкипер «Ювентуса» Войчех Щенсны в интервью «Известиям» назвал полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка лучшим футболистом на планете. Также он поделился мнением о других поляках, выступающих в чемпионате России.

— Можете выделить кого-то в составе «Локомотива»?

— Да, конечно. Гжегож Крыховяк — лучший игрок на планете (улыбается). Он мой лучший друг. Мы начали путь в футболе вместе, еще 15 лет назад в Польше. То, как складываются наши карьеры, — красивая история. Гжегож заслуживает большого уважения.

— Помимо Крыховяка, еще несколько ваших соотечественников выступают в чемпионате России. Например, защитник «Локо» Мачей Рыбус...

— Он отличный футболист. Знаю, что Мачей сейчас травмирован. Жаль, что он не играл против нас. Мачей сделал отличную карьеру в России. Сначала здорово выступал за другую команду. Кажется, казанский «Рубин», а теперь играет за «Локомотив».

— Также летом в московское «Динамо» переехал молодой польский хавбек Себастьян Шиманьски. Что думаете о его перспективах?

— Себастьян — очень талантливый футболист. Он уже сейчас начал играть за национальную сборную. Считаю, что у него большие перспективы. И если он продолжит выступать в том же духе, его ждет отличная карьера.

— Он перешел далеко не в самый сильный российский клуб. Вам не кажется такой выбор странным?

— Я не вправе судить о чьих-либо решениях, это его выбор. Он посчитал, что это лучший вариант для его карьеры, так что желаю ему только всего наилучшего.

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