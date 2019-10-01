Владислав Игнатьев: «Атлетико» привычнее играть по два матча в неделю»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» предположил, как на мадридцах отразится проведение двух игр в неделю. Встреча состоится сегодня, 1 октября, в 22:00 по московскому времени.

— Думаю, они не обращают внимания на плотный график, — цитируют «Известия» Игнатьева. — Футболисты «Атлетико» уже на протяжении многих лет выступают в нескольких турнирах и привыкли к этому. Им в таком цикле даже более привычно играть, так что на них это особо никак не скажется. Уверен, эта команда точно не стала слабее с нашей последней встречи, так что нас ждет интересный матч.

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