Владимир Быстров: «Какая же группа «Зенита» в Лиге чемпионов слабая?»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением, насколько состав «Зенита» соответствует уровню Лиги чемпионов. Питерцы на групповом этапе сыграют с «Лионом», «Бенфикой» и «Лейпцигом».

— Летом «Зенит» усилился, укрепился точечно, — цитируют «Известия» Быстрова. — Теперь самое главное, чтобы все были готовы на 200%. Здорово, что они вернулись в турнир, но лучше бы играть там каждый год, чтобы набираться опыта. Питерцы попали в очень сильную, ровную группу. Им будет непросто.

— Часто говорят о том, что у «Зенита» в Лиге чемпионов всегда слабые группы. Нынешнюю такой назвать нельзя?

— Какая же она слабая? Все команды равные. Просто не попались клубы с именем, как «Барселона» или «Реал». Но ни с одним из соперников «Зениту» точно не будет легко. Даже с не топовыми командами в Лиге чемпионов играть сложно, особенно на выезде.

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