Витсель вспомнил победу «Зенита» над «Боруссией» в 2014 году

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель рассказал о подготовке к матчу 6-го тура Лиги чемпионов против «Зенита».

— Как вы себя чувствуете?

— График плотный, но я чувствую себя хорошо. Готов сыграть, не чувствую себя сильно уставшим.

— Вы играете в опорной зоне, но в атаку переходите нечасто. Почему? Боитесь ошибиться?

— Не люблю терять мячи, поэтому стараюсь всегда отдавать точные передачи. Многое зависит от схемы, по которой мы играем. Я люблю подключаться к атакам, отдавать обостряющие пасы. Но для опорника важно не терять мяч.

— Вы играли в 2014 году за «Зенит» против «Боруссии». Что помните о тех матчах?

— Были два тяжелых матча. У «Боруссии» была очень сильная команда. Мы дома уступили 2:4, а в Дортмунде победили со счетом 2:1. Мы хорошо играли в Дортмунде и заслуженно победили, но все-таки не прошли в следующий раунд.

Матч «Зенит» — «Боруссия» пройдет во вторник, 8 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

(Гоша Чернов)