Витсель — о матче с «Зенитом»: «Я знаю Семака: они точно хотят закончить победой»
8 декабря 2020, 20:18
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель рассказал о настрое на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
— Для меня это особенный момент, рад вернуться сюда, — сказал Витсель в эфире «Матч ТВ». — Все же четыре года провел в Санкт-Петербурге.
Семак проделал очень хорошую работу. Но в этом году для «Зенита» в Лиге чемпионов все сложилось не очень хорошо. Они играли не на своем уровне. Но я знаю Семака: они точно хотят закончить победой.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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