Виргил ван Дейк: "Золотой мяч"? Месси по-прежнему лучший игрок мира"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк после победы в Лиге чемпионов поделился мнением о шансах выиграть "Золотой мяч". В финале его команда обыграла "Тоттенхэм" (2:0). Действующим обладателем награды является полузащитник "Реала" Лука Модрич.

- "Золотой мяч – это не то, о чем я сейчас думаю, – цитирует защитника Sport.es. – Если это произойдет, не откажусь, но не думаю, что это свершится прямо сейчас. Месси, хоть он не играл в финале в этом году, по-прежнему лучший игрок мира.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль