Виргил ван Дейк: "Не знаю, как "Ливерпуль" будет справляться с Месси"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк заявил, что его команде будет сложно справиться с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси в матчах 1/2 финала Лиги чемпионов.

- Понятия не имею, как мы будет справляться с Месси, - приводит слова ван Дейка El Espanol. - Но нам придется это сделать. Мы должны работать всей командой. Не сомневаюсь, что сдержать Месси будет сложно, потому что он лучший игрок в мире.

Напомним, "Ливерпуль" вышел в 1/2 финала, обыграв "Порту" со счетом 6-1 по сумме двух матчей. "Барселона" прошла "Манчестер Юнайтед" (общий счет - 4-0).

Первый матч между "Барселоной" и "Ливерпулем" пройдет 1 мая в Барселоне, ответный - 7 мая в Ливерпуле.

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