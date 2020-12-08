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Видаль пропустит матч с «Шахтером» из-за травмы

8 декабря 2020, 17:46
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Полузащитник «Интера» Артуро Видаль пропустит заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером», сообщает сайт миланского клуба.

У чилийца возникли проблемы с мышцей левой ноги. Точные сроки восстановления хавбека станут известны позже.

«Интер» в турнирной таблице группы B занимает последнее место, но шансы на попадание в плей-офф ЛЧ еще сохраняет. «Шахтер» идет вторым, имея на два очка больше, чем у «нерадзурри».

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