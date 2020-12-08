Видаль пропустит матч с «Шахтером» из-за травмы
8 декабря 2020, 17:46
Полузащитник «Интера» Артуро Видаль пропустит заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером», сообщает сайт миланского клуба.
У чилийца возникли проблемы с мышцей левой ноги. Точные сроки восстановления хавбека станут известны позже.
«Интер» в турнирной таблице группы B занимает последнее место, но шансы на попадание в плей-офф ЛЧ еще сохраняет. «Шахтер» идет вторым, имея на два очка больше, чем у «нерадзурри».
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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