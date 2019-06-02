Венгер считает, что в финале ЛЧ "Тоттенхэм" не верил в себя на 100%

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал причину поражения "Тоттенхэма" от "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов (0:2).

– Лично я считаю, что это был очень, очень средний "Ливерпуль", – цитирует Sky Sports французского специалиста. – У "Тоттенхэма" отсутствовал инстинкт убийцы, чувствовал, что это больше связано с психологической составляющей, чем с реальным качеством игры. Чувствовал, что они верили в себя, но не на все 100 процентов.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль