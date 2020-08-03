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Венгер назвал фаворитов Лиги чемпионов

3 августа 2020, 07:18
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Он завершится в августе.

— Когда вы играете против «Аталанты» иил мадридского «Атлетико», всякое может произойти, — приводит слова француза Goal. — Но для меня «Манчестер Сити» и «ПСЖ» являются двумя фаворитами с точки зрения их потенциала.

Чувствую, что «ПСЖ» менее силен, чем три или четыре года назад. Конкуренция тоже была сильнее. Думаю, что произошло общее снижение качества европейского футбола. Но парижане все еще входят в число двух или трех лучших команд в Европе.

Мы не должны искать ложные причины, по которым «ПСЖ» еще не выиграл Лигу Чемпионов. Даже мадридский «Реал» не побеждал в течение 10-15 лет, а потом выигрывал три раза подряд.

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