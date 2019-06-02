"Великая команда с сильным духом". Домрачева восхищена победой "Ливерпуля" в ЛЧ

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева эмоционально отреагировала на победу "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. "Красные" в финале обыграли "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Домрачева в своем Инстаграме опубликовала совместное фото со своим мужем Оле Эйнаром Бьорндаленом и главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом.

- Что если эти кепки приносят удачу? Великий тренер!!! Великая команда с сильным командным духом!!! Чемпионы!!! - написала Домрачева.

- Мне невероятно повезло познакомиться с этим потрясающим человеком. Юрген Клопп - супертренер, настоящий Чемпион с большой душой и такой узнаваемой улыбкой. У настоящих чемпионов дальше всегда новая игра. Только вперед, "Ливерпуль", - добавила она.

Напомним, Клопп выиграл первый трофей с "Ливерпулем". Он возглавляет команду с 2015 года.

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