Вайналдум считает, что "Ливерпуль" проводит замечательный сезон

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум накануне финального матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" отметил, что его клуб провел замечательный сезон. Он добавил, что победа в турнире сделали бы его великолепным.

– Думаю, все скажут, что это был замечательный сезон, когда будут оглядываться на него в отпуске. Нужно выиграть финал и взять титул, чтобы он стал великолепным, – приводит пресс-служба УЕФА слова Вейналдума.

Напомним, сегодня, 1 июня, в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэмом".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр