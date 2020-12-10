Васкес заявил, что победа над «Боруссией» важна для игроков и тренера «Реала»
Полузащитник «Реала» Лукас Васкес после победы над «Боруссией» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:0) признался, что команда сыграла наилучшим образом. Мадридская команда стала первой в группе и вышла в плей-офф.
— Это важный результат как для тренера, так и для игроков, — цитирует пресс-служба УЕФА Васкеса. — Вместе мы составляем отличную команду. Мы знаем, что можем делать на поле. И сегодня вечером, и в матче с «Интером» мы были действительно хороши. Команда показала, на что она способна, и нам нужно продолжать этот путь.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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