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Васкес заявил, что победа над «Боруссией» важна для игроков и тренера «Реала»

10 декабря 2020, 07:14
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Полузащитник «Реала» Лукас Васкес после победы над «Боруссией» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:0) признался, что команда сыграла наилучшим образом. Мадридская команда стала первой в группе и вышла в плей-офф.

— Это важный результат как для тренера, так и для игроков, — цитирует пресс-служба УЕФА Васкеса. — Вместе мы составляем отличную команду. Мы знаем, что можем делать на поле. И сегодня вечером, и в матче с «Интером» мы были действительно хороши. Команда показала, на что она способна, и нам нужно продолжать этот путь.

Реал — Боруссия М

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