Василий Кикнадзе: «Локо» в «Лужниках»? Принятые решения не пересматриваются»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клуб не проводит матчи Лиги чемпионов в «Лужниках».

— Чем вас не устраивает наш стадион?

— Вместимостью.

— У нас вместимость 27 тысяч, а здесь — 80 тысяч. Принятые решения не пересматриваются. А шаг назад и два шага вперед или влево-вправо — это не наша тема. Решения принято. И мы по нему пойдем.

— Баринов, кажется, становится основным игроком сборной.

— Это, скорее всего, вопрос к Станиславу Черчесову. Но видеть его в сборной приятно. (Александр Рогулев)