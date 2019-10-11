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Василий Кикнадзе: «Локо» в «Лужниках»? Принятые решения не пересматриваются»

11 октября 2019, 00:00
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клуб не проводит матчи Лиги чемпионов в «Лужниках».

— Чем вас не устраивает наш стадион?

— Вместимостью.

— У нас вместимость 27 тысяч, а здесь — 80 тысяч. Принятые решения не пересматриваются. А шаг назад и два шага вперед или влево-вправо — это не наша тема. Решения принято. И мы по нему пойдем.

— Баринов, кажется, становится основным игроком сборной.

— Это, скорее всего, вопрос к Станиславу Черчесову. Но видеть его в сборной приятно. (Александр Рогулев)

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