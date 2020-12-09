Вандерсон положительно оценил выступление «Краснодара» в Лиге чемпионов

Нападающий «Краснодара» Вандерсон Масиэл прокомментировал «СЭ» итоги кампании своего клуба в Лиге чемпионов.

«Быки» заняли третье место с пяти очками в группе E.

— Наш путь в Лиге чемпионов я оцениваю положительно, — отметил «СЭ» Вандерсон. — Думаю, если бы ключевые игроки «Краснодара» были в оптимальной форме весь групповой турнир, то мы могли бы достичь большего. Но в любом случае это отличный опыт. Мы начали ЛЧ при больших кадровых потерях, было сложно, но последние три игры провели на высоком уровне. Если будем двигаться в этом направлении, то сможем достичь больших результатов как в Лиге Европы, так и в РПЛ.

Я получил отличный опыт в этом розыгрыше ЛЧ, забил первый гол, сыграл несколько важнейших матчей. Такие игры дают возможность профессионально расти. Хочу поздравить и поблагодарить команду за работу. Все ребята отлично боролись в матчах ЛЧ и показали, что на каждого можно рассчитывать, когда это необходимо. Мы должны продолжать в том же духе и стремиться к большему. Мы на верном пути.

(Севастиан Терлецкий)