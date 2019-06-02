Ван Дейк – лучший игрок финала Лиги чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы обыграли "Тоттенхэм" (2:0).

– Ван Дейк проявил выдающиеся лидерские качества и был лучшим защитником "Ливерпуля". Он отбирал мяч в ключевые моменты и всю встречу сохранял холодную голову, – отмечено в официальном Твиттере УЕФА.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль