Валерий Непомнящий: "Раздетая девушка на поле в финале ЛЧ? Будет что вспомнить"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2). Игра прошла в субботу в Мадриде. В первом тайме на поле выбежала американская модель Кинси Волански в откровенном купальнике.

– Я не согласен с теми, кто считает, что финал обязательно должен быть фееричным, а футбол – высочайшего уровня, – сказал Непомнящий. – Тем более, вчерашний матч, когда на 30-й секунде ставится пенальти и все планы нужно менять. Это сложный момент. Для меня финал получился интересным. По игре счет мог быть и не в пользу "Ливерпуля". А в итоге, в конце в ворота "Тоттенхэма" залетел второй мяч. Причем логичный, потому что лондонцы не смогли использовать свои моменты, а "Ливерпуль" свои реализовал.

– А был ли тот пенальти?

– Раз арбитры так решили, значит был. Тем более, что команда всегда имеет возможность отыграться, если пропускает в самом начале. Вот на последних минутах получить гол – это страшно.

– Как отнеслись к эпизоду с выбежавшей на поле девушкой?

– Я к этому отношусь спокойно. Футбол – это шоу. И если происходят такие неожиданности, когда на поле выбегает собака или раздетая женщина – значит, будет о чем вспоминать. Кому-то она принесла удачу, кому-то – нет. К этому надо спокойно относиться. Как выясняется, ее молодой человек тоже уже участвовал в таких акциях. Ее можно наказать каким-то образом, но в то же время, для нас, для болельщиков, это еще один интересный момент финала. Не скажу, что вишенка на торте, но в этом что-то есть. (Елена Григорьевская)