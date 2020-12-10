В «Локомотиве» рассказали о кредите доверия к Николичу после вылета из еврокубков
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков назвал цели клуба на оставшийся сезон и оценил работу главного тренера команды Марко Николича.
— Наша цель предельно ясна — будем готовиться к каждой последующей игре в РПЛ, чтобы по итогам сезона попасть в еврокубки, — сказал Мещеряков в комментарии «СЭ». — Что касается Николича, то выступление в еврокубках никак не подкосило кредит доверия к нему, наоборот, Марко показал, что он высококвалифицированный тренер. Даже в этих тяжелейших условиях он не искал оправданий для себя, а работал. Искал выход из сложившейся ситуации. Уверен, в команде такое ценится. Это по-мужски.
Точно вижу, что наша стратегия на развитие собственной молодежи работает. И до этого она тоже работала, у нас играет много своих воспитанников. Вчера на поле выходили те, кто уже давно тренируется с основной командой, и для них игра в Лиге чемпионов дополнительный гигантский опыт. Безусловно, мы продолжим воплощать в жизнь нашу стратегию. Она дает результат сейчас и продолжит давать его в будущем.
(Сергей Федоров)
«Локомотив» занял последнее, четвертое место в группе A с 3 очками. Команда трижды сыграла вничью и потерпела три поражения.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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