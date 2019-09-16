В Лионе «Зенит» поддержат около 300 фанатов
16 сентября 2019, 21:11
Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Зенита», на вторничном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» на гостевом секторе будет присутствовать примерно 300 болельщиков сине-бело-голубых.
Отметим, что всю квоту фанаты невского клуба не выкупили. Она составляет несколько больше пяти тысяч билетов.
Встреча «Лион» — «Зенит» пройдет 17 сентября, начало — в 20.55 (мск). (Гоша Чернов)
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур
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