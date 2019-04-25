Европейская ассоциация клубов (ECA) предлагает провести радикальную реформу формата Лиги чемпионов, сообщает Daily Mail. Письмо с проектом реформ было разослано 232 клубам, входящим в ECA.

Глава ECA и председатель совета директоров "Ювентуса" Андреа Аньелли предлагает ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов. Это позволит топовым клубам чаще проводить матчи и избегать обязательных встреч с соперниками, существенно уступающими в классе.

Также Аньелли призвал членов ECA бойкотировать встречу Группы Европейских лиг, которая должна состояться 6-7 мая в Мадриде.