Продажа билетов на матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико» фактически не проводится. За час до игры в кассе стадиона нет очередей, при этом билеты на игру есть: болельщикам предлагают места в VIP-секторе «Даймонд» за 25 тысяч рублей.

Перед кассами несколько спекулянтов предлагают билеты за 6-7 тысяч рублей — примерно в два раза дороже номинала. При этом массовой продажи билетов с рук не происходит. (Александр Рогулев)