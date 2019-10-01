Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

В кассе можно купить билеты на матч «Локо» — «Атлетико» за 25 тысяч рублей

1 октября 2019, 20:08

Продажа билетов на матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико» фактически не проводится. За час до игры в кассе стадиона нет очередей, при этом билеты на игру есть: болельщикам предлагают места в VIP-секторе «Даймонд» за 25 тысяч рублей.

Перед кассами несколько спекулянтов предлагают билеты за 6-7 тысяч рублей — примерно в два раза дороже номинала. При этом массовой продажи билетов с рук не происходит. (Александр Рогулев)

Локомотив — Атлетико

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир