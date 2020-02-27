Уссем Ауар: «Лион» всегда считал, что может переиграть «Ювентус»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар после победы над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) отметил, что команда верила в успех. Также он доволен, что поучаствовал в голевой комбинации.

— Мы всегда считали, что можем переиграть «Ювентус» и сделали это с превеликой радостью, — цитирует пресс-служба УЕФА Ауара. — Я очень рад, что мне удалось поучаствовать в голевой комбинации и получить награду лучшему игроку матча. Не знаю, был ли это лучший вечер Лиги чемпионов на этом стадионе. Это нужно спрашивать у болельщиков. Наша тактика сработала сегодня, и теперь мы должны постараться сделать то же самое в ответной игре.