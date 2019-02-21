Уругвайская защита. "Атлетико" обыграл "Ювентус" в Мадриде

"Атлетико" обыграл "Ювентус" в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 2:0. "Матрасники" усилиями Альваро Мораты открыли счет на 70-й минуте, но судья при помощи ВАР взятие ворот отменил. Форвард перед ударом толкнул соперника рукой в спину.

На 78-й минуте "Атлетико" забил уже по правилам. Уругвайский защитник Хосе Мария Хименес после подачи углового быстрее всех сориентировался в неразберихе и протолкнул мяч в ворота.

Второй гол на счету другого центрального защитника мадридцев из Уругвая. Диего Годин на 83-й минуте подобрал мяч на правом краю штрафной и пробил по воротам. Мяч зацепил бедро Криштиану Роналду и залетел в сетку.

Ответная игра состоится 12 марта в Турине.

Лига чемпионов

1/8 финала

"Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия) - 2:0 (0:0)

Голы: Хименес, 78 (1:0). Годин, 83 (2:0).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Хименес, Филипе Луис, Коке (Корреа, 67), Эрнандес, Партей (Лемар, 61), Сауль, Гризманн, Диегу Коста (Мората, 58).

"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Бентанкур, Пьянич (Эмре Джан, 72), Дибала (Бернардески, 80), Матюиди (Жоау Канселу, 84), Криштиану Роналду, Манджукич.

Предупреждения: Диегу Коста, 8. Партей, 45+3. Сандру, 55. Гризманн, 89.

Судья: Цвайер (Германия).

20 февраля. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".