Уле Гуннар Сульшер: "Воспоминания о Париже помогут "МЮ" в игре с "Барселоной"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" считает, что опыт игр с "ПСЖ" поможет его команде. В 1/8 финала "МЮ" уступил парижанам дома 0:2, но в гостях выиграл 3:1.

- Воспоминания о Париже помогут игрокам, - цитирует официальный Твиттер "МЮ" Сульшера. - Они показывают, что мы можем перевернуть игру. Конечно, "Барселона" на "Ноу Камп" - сложный соперник, но у нас ситуация на один гол лучше, чем была с "ПСЖ".

Нам нужно быть сфокусированными и уверенными в себе, когда у нас будут голевые шансы. Потому что мы будем их создавать. Нужно будет глубоко вздохнуть и реализовать их.

Нам нужно играть лучше и показывать свой футбол. Я не против, если мы забъем на 93-й минуте, ведь если дело дойдет до дополнительного времени, то мы в хорошей форме.

Матч "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" состоится 16 апреля на "Ноу Камп", "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.