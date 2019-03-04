Уле Гуннар Сульшер – об ответной встрече с "ПСЖ": "МЮ" выдавал много отличных камбэков"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ", передает официальный сайт "красных дьяволов". Игра пройдет 6 марта в Париже.

Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.

– У "МЮ" было так много отличных камбэков. Но у нас восемь побед подряд в гостях, поэтому мы уверены в своих силах. Участие Марсьяля в матче с "ПСЖ"? Я не думаю, что мы можем рисковать его здоровьем. Он еще не тренировался, – приводит слова Сульшера пресс-служба "Манчестер Юнайтед".

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