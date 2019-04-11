Уле Гуннар Сульшер: "МЮ" очень нервно начал матч с "Барселоной"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер - о матче с "Барселоной" (0:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Мы очень нервно начали матч, не дорожили мячом, плохо прессинговали. Но после пропущенного мяча играли получше. Некоторые ребята сегодня вообще прыгнули выше головы, хотя результат удручает, - цитирует норвежца официальный сайт УЕФА. - Порой мы напоминали настоящий "МЮ". Трибуны активно нас поддерживали, мы заиграли пошире, стали делать опасные прострелы в штрафную с флангов. Но в футболе иногда бывает так, что мяч просто не идет в ворота. Начало действительно не задалось, хотя отмечу блестящее перемещение по полю Месси и Суареса, когда нам забивали гол. Наверное, гостям немного повезло, что мяч попал в Люка Шоу и изменил направление. Но согласитесь, "МЮ" бился сегодня изо всех сил. В матче с "ПСЖ" было немного не так, и мы пропустили второй мяч.

Ответная игра состоится 16 апреля.

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