Уле Гуннар Сульшер: "Мы знаем, что можем забить в Барселоне"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер - о матче с "Барселоной" (0:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Скотт Мактоминэй растет с каждым матчем. Это прекрасный спортсмен, он может бегать весь день, но и обладает высокой скоростью. Сегодня Скотт здорово работал с мячом и явно помог всей команде успокоиться, - цитирует норвежца официальный сайт УЕФА. - Встречаясь с "Барселоной", всегда нужно здорово играть без мяча, если ты рассчитываешь на положительный результат. Кроме того, мяч ты получаешь уже усталым. Мы поработаем над некоторыми деталями перед ответной встречей, но нам в Испании обязательно надо забивать. И мы знаем, что можем сделать это. Месси - фантастический игрок. Техника, видение поля... Сегодня был не наш вечер, мы даже не попали в створ. Это обидно, ведь моменты были и у Рэшфорда, и у Марсьяля. На тренировках оба забивают в таких ситуациях. Будем работать.

Ответная игра состоится 16 апреля.

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