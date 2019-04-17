Уле Гуннар Сульшер: "Барселона" находится на том уровне, к которому нам нужно идти"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер - о матче с "Барселоной" (0:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Если вам нужен результат, то нужно показать соответствующую игру. В течение первых 15 минут мы создали несколько приличных моментов, но затем Месси забивает в нижний угол. Должен сказать, что это игрок самого высокого уровня - он может решить судьбу матча. Месси и Криштиану Роналду продолжают быть лучшими игроками последнего десятилетия, и сегодня он снова показал свой класс, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Эта "Барселона" на том уровне, к которому нам нужно идти. Мы знаем, что можем достичь этого, но у нас много работы. Если мы хотим вернуться к настоящим традициям "Юнайтед", то мы должны бросать вызов таким "барселонам". Мы хотим снова играть в таких матчах в следующем году, так что теперь нам нужно сосредоточиться на чемпионате Англии.

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