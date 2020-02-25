Угадай счет матча Лиги чемпионов и выиграй приз!

25 и 26 февраля продолжатся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Во вторник «Наполи» примет «Барселону», а «Челси» ждет в Лондоне «Баварию». В среду продолжат «Лион» — «Ювентус» и «Реал» — «Манчестер Сити»

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В комментариях к новости оставляйте свои прогнозы на точный счет одного любого из четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов на ваш выбор. Первый читатель*, угадавший исход встречи, получит возможность дать свой прогноз на ответные поединки**. Его мнение будет опубликовано в материале на сайте «СЭ». А пользователь, давший наибольшее количество точных прогнозов на исходы матчей плей-офф Лиги чемпионов-2019/20, получит билеты улучшенной категории на матч РПЛ***. С победителем будет опубликовано отдельное интервью на канале «СЭ» в YouTube. Не упустите свой шанс!



*с одной учетной записи принимается только один комментарий к новости. При публикации двух или более комментариев в зачет будет принят тот, который прислан первым;

** прогнозы принимаются до начала соответствующего матча;

***матч согласуется с организатором.



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В комментариях к новости оставляйте свои прогнозы на точный счет ОДНОГО любого из четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов на ваш выбор.

В матче «Наполи» — «Барселона» гости выглядят фаворитом, коэффициент на их победу в БК «Лига Ставок» составляет 2,15, на успех хозяев — 3,20. В Лондоне все еще более очевидно — почти все в руках «Баварии» — 1,75 на победу команды Ханса-Дитера Флика, хотя можно рискнуть и взять «синих» за 4,20. Что любопытно, в обеих встречах, как в Неаполе, так и в Лондоне букмекеры делают ставку на «обе забьют» — 1,60. В паре «Лион» — «Ювентус» итальянский клуб вне конкуренции — 1,90 на успех гостей против 4,25 на победу «Лиона», ничья — 3,10. И напоследок самое интересное и долгожданное событие недели — «Реал» — «Манчестер Сити». Несмотря на шквал отрицательных новостей, связанных с исключением горожан из предстоящих розыгрышей еврокубков, именно гости являются фаворитом матча: 2,40 на победу «Сити» и 2,75 — на «Королевский клуб». И можно почти не сомневаться в том, что в каждом из таймов будет забит хотя бы один гол — коэффициент на данное событие — 1,50. Отличный вариант для «экспресса»!