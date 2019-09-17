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УЕФА ждет новых голов Дзюбы в ворота «Лиона», а вы?

13:37
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УЕФА в официальном Twitter опубликовал видео с голами нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Лиона» и обратился к петербургскому клубу с вопросом: повторит ли?

Во вторник 17 сентября «Зенит» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов матчем с «Лионом». Осенью 2015 года в матчах группового этапа Лиги чемпионов питерцы дважды переиграли соперника (3:1 и 2:0), причем Дзюба забил в двух играх три гола.

Матч «Лион» — «Зенит» начнется в 19.55 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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