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УЕФА запретил болельщикам «Аякса» посещать гостевой матч с «Челси»

11:01
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Болельщики «Аякса» не смогут поддержать свою команду в выездном матче группового турнира Лиги чемпионов с «Челси», который состоится 5 ноября. Как сообщает официальный сайт УЕФА, амстердамский клуб наказан за неподобающее поведение болельщиков на гостевом матче с «Валенсией» (3:0).

Также «Аякс» оштрафован на 50 тысяч евро. Еще 18 тысяч евро клуб должен заплатить за ненадлежащее поведение игроков команды, которые получили на «Месталье» шесть желтых карточек. «Аякс» запросил у УЕФА дополнительную информацию, чтобы рассмотреть возможность подачи апелляции на эти решения.

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