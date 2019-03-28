УЕФА закроет трибуны стадиона "Шахтера" за расистские выкрики фанатов

УЕФА накажет "Шахтер" закрытием северных трибун стадиона на ближайшие матчи в еврокубках, информирует журналист The Associated Press Роб Харрис в своем Твиттере.
Санкции также будут применены в отношении "Лацио". Итальянский клуб закроет по меньшей мере 3000 мест на своей домашней арене в предстоящих матчах в еврокубках.
Обе команды должны будут разместить на закрытых секторах баннер EqualGame UEFA.
"Шахтер" проводит домашние игры на стадионе "Металлист" (Харьков).
UEFA racism punishments today for next European games– Rob Harris (@RobHarris) 28 марта 2019 г.
- Shakhtar Donetsk “shall close sector 13 of the North Stand, for the racist behaviour of its supporters”
- Lazio has to close section for at least 3,000 fans
Teams have to display EqualGame UEFA banner in closed sections
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