УЕФА просит завершить все турниры к 3 августа

Как сообщает сайт голландской лиги, сегодня во время совещания с представителями футбольных ассоциаций, лиг и клубов руководство УЕФА настоятельно рекомендовал завершить все турниры сезона-2019/20. Соревнования нужно закончить к 3 августа. Это означает, что они должны возобновиться не позднее второй половины июня.

При этом голландцы подчеркивают, что в любом случае для них важнее интересы здоровья нации, включая самих футболистов, тренеров, болельщиков и арбитров. Потому их турниры возобновятся, как только это станет безопасно.

Королевский футбольный союз Нидерландов и две лиги пока склоняются к так называемому сценарию номер 2: постараться завершить прерванные соревнования. При этом соответствующая оценка будет дана тому, когда футболистам необходимо приступить к тренировкам и подготовке к завершающей части сезона.

«Несомненно, мы также работаем над сценарием номер 3: полная остановка турниров», — говорится в заявлении.

Остается еще ряд нерешенных вопросов, которые зависят от позиций УЕФА и ФИФА. Особенно это касается контрактов футболистов, истекающих к 1 июля, и трансферов. УЕФА вернется к этому вопросу на очередном совещании в середине апреля.

Очевидно, что УЕФА пытается сделать так, чтобы турниры этого сезона завершились в августе. Потом можно сделать короткий перерыв и начать следующий сезон в такие сроки, чтобы можно было завершить его в мае, а в июне 2021 года провести чемпионат Европы. Пока эта возможность сохраняется. (Александр Бобров)