УЕФА придумал необычный формат для завершения розыгрышей еврокубков с финалами в Турции и Польше

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен завершить розыгрыш еврокубков в августе, сообщает Mirror. Планируется определить победителей к 3 августа. Рабочая группа УЕФА составила примерный календарь. УЕФА хочет провести финалы после того, как завершатся национальные чемпионаты.

УЕФА хочет провести мини-турнир с четырьмя участниками с полуфиналами и финалами: Лига чемпионов — в Стамбуле (Турция), Лига Европы — в Гданьске (Польша). Также УЕФА может отказаться от проведения Суперкубка Европы. Планируется, что эти матчи пройдут с болельщиками.