УЕФА назвал претендентов на звания лучших в своих амплуа в Лиге чемпионов

УЕФА на официальном сайте назвал претендентов на звания лучших вратаря, защитника, полузащитника и нападающего в Лиге чемпионов-2019/20. Наибольшее представительство получил победитель турнира — «Бавария». На позиции защитника все три кандидата представляют мюнхенский клуб.

Вратари: Кейлор Навас (Коста-Рика, «Пари Сен-Жермен»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Ян Облак (Словения, «Атлетико»).

Защитники: Давид Алаба (Австрия, «Бавария»), Альфонсо Дэйвис (Канада, «Бавария»), Джошуа Киммих (Германия, «Бавария»).

Полузащитники: Тиагу Алькантара (Испания, «Бавария»), Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Томас Мюллер (Германия, «Бавария»).

Нападающие: Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Кильян Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»), Неймар (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»).

В жюри вошли тренеры 32 клубов, которые выступали на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2019/20, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России в голосовании принимал участие «СЭ».

Награды вручат 1 октября на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 в Ньоне.