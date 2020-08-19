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УЕФА будет переносить матчи на нейтральные поля, чтобы не переносить их по срокам

17:33
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Союз европейских футбольных ассоциаций будет принимать решение о переносе матча на нейтральное поле, если эпидемиологическая ситуация не будет позволять провести его в изначально запланированном месте, сообщает сайт УЕФА.

Такое решение будет приниматься, чтобы не переносить дату матча на другие сроки и не перекраивать календарь соревнований.

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