УЕФА будет переносить матчи на нейтральные поля, чтобы не переносить их по срокам

Союз европейских футбольных ассоциаций будет принимать решение о переносе матча на нейтральное поле, если эпидемиологическая ситуация не будет позволять провести его в изначально запланированном месте, сообщает сайт УЕФА.

Такое решение будет приниматься, чтобы не переносить дату матча на другие сроки и не перекраивать календарь соревнований.