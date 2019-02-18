Участие Ловрена в матче с "Баварией" под вопросом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции к игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии"​ оценил состояние своих футболистов, сообщает официальный сайт английской команды.

– Я не знаю на 100 процентов. Сейчас понедельник, а мы играем во вторник, поэтому многое еще неизвестно. Вайналдум тренировался и выглядел очень хорошо. Шакири неплохо готов, так что еще последим за его готовностью к матчу. Ловрен? По поводу здоровью Деяна приходится ждать каждую минуту и предполагать – есть ли шанс на его участие в игре с "Баварией" или нет, – приводит слова Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".

"Ливерпуль" – "Бавария": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 19 февраля, начало – в 23.00 (мск).