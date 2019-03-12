"У нас были более простые матчи". Каррера - о выступлении за "Ювентус" в победном сезоне ЛЧ

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что "Ювентусу" повезло с соперниками во время победного сезона-1995/96 в Лиге чемпионов. Итальянец становился победителем этого турнира в составе "бьянконери".

- Думаю, в "Ювентусе" и сейчас хороший подбор игроков, они харизматичные, они давно играют за национальные сборные и знают, как подойти к матчу с "Атлетико", - сказал Каррера в эфире канала "Матч ТВ". - Нам повезло, у нас были более простые матчи, и в конце концов была встреча с "Аяксом". Многое зависит от уровня подготовки, от удачи. Много факторов.

Состав "Ювентуса" на матч с "Атлетико"? Возможно, Бернардески был выбран из-за того, что он является игроком, который занимается черновой работой на флангах и осложняет жизнь защитникам соперника. Необходимо проявить осторожность: нужно забивать, но можно пропустить контратаку. Необходимо набраться терпения. Если тренер поставил этих игроков, значит, что-то в этом увидел. После матча говорить, как это делаете вы, журналисты, всегда просто.

Роналду сказал, что сложнее всего забивать в Италии? Определенно, в Италии защита более тактически подготовлена. Там сначала стараются не допустить гол. Главная задача – не пропустить, и потом только ставится задача забить. В других странах наоборот.

Есть команды, в которых играют чемпионы, и даже они рискуют пропустить мяч. У Роналду много забитых мячей, кроме того, он знает как играть с "Атлетико". Это команда с хорошо построенной обороной, мадридцы используют подход к игре, присущий итальянской школе.

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