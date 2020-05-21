У Эвра есть традиция. Экс-игрок публикует одно и то же фото после поездки в Москву уже 12 лет
18:51
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра опубликовал фото в Twitter.
На фото француз держит кубок Лиги чемпионов, который он завоевал вместе с «МЮ» в 2008 году, обыграв «Челси» в Москве.
— Я публикую это фото каждый год, но когда шапка оооочень хороша, почему бы и нет? — подписал фото Евра. — Удивительные воспоминания с этой командой. 12 лет прошли слишком быстро.
I post this photo every year but when the hat is soooo good why not!? Amazing memories with this team. 12 years goes too fast. #Positive4Evra #ForEvraRed #Ilovethisgame @ManUtd pic.twitter.com/cuDYCqsJav— Patrice Evra (@Evra) May 21, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...