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Тухель сомневается, что Неймар сыграет против дортмундской «Боруссии в Лиге чемпионов

13 февраля 2020, 22:49
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не уверен, что нападающий Неймар может пропустить матч с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы.

— Я не могу сказать на 100 процентов, сыграет ли он против «Боруссии», — цитирует Тухеля Goal. — Мы обсудим и примем решение в пятницу, в самый крайний срок для этого. Мы не можем рисковать.

Матч «ПСЖ» — «Боруссия» пройдет в Дортмунде 18 февраля.

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