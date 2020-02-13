Тухель сомневается, что Неймар сыграет против дортмундской «Боруссии в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не уверен, что нападающий Неймар может пропустить матч с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы.

— Я не могу сказать на 100 процентов, сыграет ли он против «Боруссии», — цитирует Тухеля Goal. — Мы обсудим и примем решение в пятницу, в самый крайний срок для этого. Мы не можем рисковать.

Матч «ПСЖ» — «Боруссия» пройдет в Дортмунде 18 февраля.