Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Истанбула».

«Мы должны были очень усердно рабать в нашей ситуации. В последних двух решающих матчах мы показали свой класс. Это уже третий финал по счету. Сделаем все возможное, чтобы выиграть его.

У нас всегда одна цель — побеждать. К каждому матчу готовимся, чтобы выиграть. Если займем первое место в группе, ответный матч будем проводить дома, но, учитывая историю «ПСЖ», это противостояние в любом случае не будет легким. Сейчас надо сосредоточиться на «Истанбуле». Это Лига чемпионов. В этом турнире нет простых матчей», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.