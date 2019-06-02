Триумфальное красное море в Ливерпуле. Парад победителя Лиги чемпионов

"Ливерпуль" проводит чемпионский парад в честь победы в Лиги чемпионов.
Футболисты и тренерский штаб проезжают на автобусе по улицам города от окраин до центра. Толпы фанатов собрались поприветствовать команду.
По данным СМИ, на улицы вышли 750 тысяч человек. При этом население Ливерпуля – немногим более 500 тысяч жителей.
В финальном матче мерсисайдцы обыграли "Тоттенхэм" (2:0) и в шестой раз в истории завоевали самый престижный клубный трофей.
Our route for the #UCL trophy parade. 🙌– Liverpool FC (@LFC) 2 июня 2019 г.
We'll see you there, Reds. 🔴 #SixTimes pic.twitter.com/PClg12awMk
🔥🔥– Liverpool FC (@LFC) 2 июня 2019 г.
The preparation of our bus for the #UCL trophy parade. 😍#SixTimes pic.twitter.com/JgV2T5oXKb
We're away. 🚌🔴– Liverpool FC (@LFC) 2 июня 2019 г.
Plenty of Reds are already out across the city to see the Champions of Europe. 🙌🔴 #SixTimes pic.twitter.com/Ww9n7KikFH
One, two, three, four, five...SIX!! 😁 pic.twitter.com/KZ66RqrJ8W– Liverpool FC (@LFC) 2 июня 2019 г.
That view!! 😍 pic.twitter.com/UyhJ1ruicP– Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019
CHAMPIONS OF EUROPE ❤️#SixTimes pic.twitter.com/2EkNYqQrPU– Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019
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You'll Never Walk Alone. pic.twitter.com/AO1ejUnYco– Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019