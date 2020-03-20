Триппьер ответил на критику Клоппа в адрес «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер ответил на критику главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в адрес мадридской команды. «Красные» проиграли мадридскому коллективу в 1/8 финала Лиги чемпионов, а немецкий специалист заявил, что соперник способен играть и в «правильный футбол».

- Люди считают, что мы только защищаемся, но я думаю, что они слишком зациклены на том, как мы играли против «Ливерпуля», — цитирует The Sun Триппьера. - Если ты приедешь в Ливерпуль играть в открытый футбол, тебя победят 6:0. Не знаю, чего ждут люди.

Эксперты жалуются, потому что мы защищались, но ожидали ли они, что мы приедем играть в атакующий футбол, особенно с «Ливерпулем», играющим так, как они играют в данный момент? Нужно ехать туда с планом, и мы сделали это. Нам нужно было защищаться, но самое главное, что мы одержали победу. Это заняло у нас более 100 минут, но мы выиграли 3:2. Люди могут жаловаться сколько угодно.