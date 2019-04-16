Трент Александр-Арнолд: "Хотим повторить крупную победу над "Порту"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнолд хочет повторения крупной победы над "Порту" в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В прошлом году "красные" победили в Португалии со счетом 5:0, а в первом матче в нынешнем сезоне "Ливерпуль" выиграл со счетом 2:0.

– Конечно, мы помним игру в Порту прошлого года, – цитирует A Bola Александра-Арнолда. – Мы хотим по возможности это повторить. Но знаем, что для нас этот матч будет сложным испытанием. Надеюсь, что в любом случае добьемся успеха.