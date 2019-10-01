Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Тренер «Бенфики» на пресс-конференции призвал всех идти на выборы

1 октября 2019, 20:28
Теги:

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже закончил пресс-конференцию перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» неожиданным посланием к жителям Португалии.

Матч «Зенит» — «Бенфика» состоится завтра, 2 октября, начало — в 22.00 (мск). Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

— Хочу высказаться на неспортивную тему. Мы собрались здесь из-за футбола, это важно. Но хочу напомнить, что на этой неделе в Португалии пройдут парламентские выборы, это очень важное событие для страны.

Можно голосовать за кого-то, можно против всех, но важно принять участие в выборах. Мы несем ответственность за свою страну. Не так важно спортсмен вы, футболист или нет. Это очень важно для всех нас. Считаю, что нет оправданий для того, чтобы не голосовать. (Гоша Чернов)

Зенит — Бенфика

Опрос

проголосовало: 5729
Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир