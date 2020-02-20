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«Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу»

20 февраля 2020, 00:54
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«Тоттенхэм» дома уступил «Лейпцигу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1). Единственный мяч забил нападающий Тимо Вернер, реализовавший пенальти во втором тайме.

Ответная встреча состоится в Германии 10 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Тоттенхэм» (Англия) — «Лейпциг» (Германия) — 0:1 (0:0)

Гол: Вернер, 58 — с пенальти.

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Уинкс, Алли (Ндомбеле, 64), Ло Сельсо, Фернандеш (Ламела, 64), Лукас Моура, Бергвайн.

«Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Ампаду, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер (Форсберг, 83), Нкунку (Айдара, 74), Шик (Поульсен, 77), Вернер.

Предупреждения: Ло Сельсо, 10. Забитцер, 12. Вернер, 33. Дэйвис, 56. Нкунку, 72. Ламела, 90+4.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

19 февраля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Тоттенхэм — РБ Лейпциг

Дополнительная информация:

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2019-2020/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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