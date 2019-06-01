"Тоттенхэм" показал раздевалку перед матчем с "Ливерпулем"

"Тоттенхэм" в своем официальном Твиттере опубликовал видео из раздевалки на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано", снятое перед финальным матчем Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр