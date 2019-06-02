02:54 2 июня | Футбол — Лига чемпионов

"Тоттенхэм": "Мы вернемся"

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Пресс-служба "Тоттенхэма" после поражения в финале Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:2) подвела итоги сезона.

– Путешествие было невероятным, воспоминания навсегда останутся с нами, – говорится в официальном Твиттере" клуба. – Не в этот раз, но мы только начали. Спасибо всем вам за невероятную поддержку, надеемся, что вы так же гордитесь, как мы. Мы – "Тоттенхэм", мы вернемся.


 

 

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль

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www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/

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