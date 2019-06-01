22:04 1 июня | Футбол — Лига чемпионов

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": за что был назначен пенальти на первой минуте?

Момент с назначением 11-метрового. Момент с назначением 11-метрового.
Момент с назначением 11-метрового.
0
Обсудить

Главный судья финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм""Ливерпуль" Дарио Скоминой на первой минуте принял решение о назначении 11-метрового в ворота "шпор". Причина – игра рукой хавбека Муссы Сиссоко в своей штрафной после прострела соперника на 24-й секунде после стартового свистка.

Пенальти реализовал нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах.

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
Материалы других СМИ